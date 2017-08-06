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Трое горняков остаются заблокированными на одном участке рудника "Мир" в Якутии

Происшествия
6 августа, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

Ранее один из шахтеров самостоятельно смог дойти до ствола шахты, где его подняли спасатели

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Трое горняков с рудника "Мир" в Якутии остаются заблокированными на одном из его участков, заявил в воскресенье замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

К настоящему времени остается неизвестной судьба восьми горнорабочих шахты "Мир" компании "Алроса". На момент аварии 4 августа в шахте находился 151 человек, в тот же день удалось спасти 142 шахтера. В субботу стволовой Алишер Мирзаев самостоятельно смог дойти до ствола шахты, его подняли спасатели.

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"На 310 горизонте проводим работы по отгрузке горной массы двумя погрузочными машинами, чтобы дойти до трех человек, которые, по нашей информации, заблокированы в выработках 310 горизонта", - сказал Аксенов.

4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике произошел неконтролируемый выброс воды в горные выработки. В результате подтопления насосной станции в шахту, по предварительным данным, попало около 250 тыс. кубометров воды.

В воскресенье утром на рудник "Мир" прибыли промышленные альпинисты, которые проводят разведку места спуска по скважинам шахты. Всего к работам по ликвидации последствий аварии привлечены 339 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 258 человек и 27 единиц техники.

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