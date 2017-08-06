Трое горняков остаются заблокированными на одном участке рудника "Мир" в Якутии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Трое горняков с рудника "Мир" в Якутии остаются заблокированными на одном из его участков, заявил в воскресенье замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

К настоящему времени остается неизвестной судьба восьми горнорабочих шахты "Мир" компании "Алроса". На момент аварии 4 августа в шахте находился 151 человек, в тот же день удалось спасти 142 шахтера. В субботу стволовой Алишер Мирзаев самостоятельно смог дойти до ствола шахты, его подняли спасатели.

"На 310 горизонте проводим работы по отгрузке горной массы двумя погрузочными машинами, чтобы дойти до трех человек, которые, по нашей информации, заблокированы в выработках 310 горизонта", - сказал Аксенов.

4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике произошел неконтролируемый выброс воды в горные выработки. В результате подтопления насосной станции в шахту, по предварительным данным, попало около 250 тыс. кубометров воды.

В воскресенье утром на рудник "Мир" прибыли промышленные альпинисты, которые проводят разведку места спуска по скважинам шахты. Всего к работам по ликвидации последствий аварии привлечены 339 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 258 человек и 27 единиц техники.