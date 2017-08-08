Военнослужащие эвакуировали около 100 жителей подтопленного села в Приморье

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военные вывезли около 100 жителей подтопленного села Кугуки Приморского края, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Военнослужащие сводного отряда ликвидации ЧС Восточного военного округа в ночь с 7 на 8 августа провели эвакуацию жителей из затопленных районов села Кугуки Уссурийского района Приморского края. Около ста местных жителей вывезли из затопленных районов двумя автомобилями "КамАЗ" повышенной проходимости", - сказали в пресс-службе.

С 7 августа по обращению администрации Уссурийска командование войсками Восточного военного округа для ликвидации последствий стихии выделило 20 единиц автомобильной и специальной техники, отметили в пресс-службе.

"От двух соединений, дислоцированных в Уссурийске, сформирован сводный отряд в составе 18 автомобилей "КамАЗ" и двух плавающих транспортеров, который находится в двадцатиминутной готовности к выезду. В настоящее время в населенном пункте Кугуки работает плавающий транспортер и автомобиль "КамАЗ". Эвакуация и оказание помощи жителям продолжается", - добавили в округе.

Седьмого августа из-за паводка, вызванного ливнями, в Приморье введен режим ЧС. Пострадали пять муниципалитетов - Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ. Всего в зону подтоплений попали 34 населенных пункта, подтоплены более 2 тыс. жилых домов с населением 13 тыс. человек и более 2 тыс. придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждены 12 участков автомобильных дорог, подмыты два участка железной дороги, от "большой земли" отрезаны восемь населенных пунктов с населением 20 тыс. человек.