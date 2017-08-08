Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военнослужащие эвакуировали около 100 жителей подтопленного села в Приморье

Происшествия
8 августа, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Командование войсками Восточного военного округа выделило 20 единиц автомобильной и специальной техники для ликвидации последствий стихии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военные вывезли около 100 жителей подтопленного села Кугуки Приморского края, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"Военнослужащие сводного отряда ликвидации ЧС Восточного военного округа в ночь с 7 на 8 августа провели эвакуацию жителей из затопленных районов села Кугуки Уссурийского района Приморского края. Около ста местных жителей вывезли из затопленных районов двумя автомобилями "КамАЗ" повышенной проходимости", - сказали в пресс-службе.

Смотрите также

Путин заслушал доклады об операции на шахте "Мир" и борьбе с паводком на Дальнем Востоке

Губернатор: восстановительные работы в Приморье завершатся к концу недели

Прерванное паводком в Приморье движение по Транссибу восстановлено

С 7 августа по обращению администрации Уссурийска командование войсками Восточного военного округа для ликвидации последствий стихии выделило 20 единиц автомобильной и специальной техники, отметили в пресс-службе.

"От двух соединений, дислоцированных в Уссурийске, сформирован сводный отряд в составе 18 автомобилей "КамАЗ" и двух плавающих транспортеров, который находится в двадцатиминутной готовности к выезду. В настоящее время в населенном пункте Кугуки работает плавающий транспортер и автомобиль "КамАЗ". Эвакуация и оказание помощи жителям продолжается", - добавили в округе.

Седьмого августа из-за паводка, вызванного ливнями, в Приморье введен режим ЧС. Пострадали пять муниципалитетов - Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ. Всего в зону подтоплений попали 34 населенных пункта, подтоплены более 2 тыс. жилых домов с населением 13 тыс. человек и более 2 тыс. придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждены 12 участков автомобильных дорог, подмыты два участка железной дороги, от "большой земли" отрезаны восемь населенных пунктов с населением 20 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Сечин заявлен свидетелем в суде по делу Улюкаева
2
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
3
С 2021 года Москва откажется от закупок дизельных автобусов
4
Саакашвили сообщил, что находится в Литве
5
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
6
СМИ: Саакашвили покинул территорию Польши
7
Поклонская считает недопустимым показ трейлера "Матильды" в кинотеатрах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама