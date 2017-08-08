Путин заслушал доклады об операции на шахте "Мир" и борьбе с паводком на Дальнем Востоке

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получил доклады о ходе спасательных работ на шахте "Мир" в Якутии, а также о ситуации в пострадавших от паводка районах Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава МЧС Владимир Пучков по телефону сообщил президенту о ходе поисково-спасательных работ на руднике "Мир" в Якутии, где на минувшей неделе произошла авария", - сказали в пресс-службе. "Кроме того, министр рассказал о ситуации в районах Дальнего Востока, которые пострадали от паводка", - отметили в Кремле.

Путин также провел телефонный разговор с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским. "Глава региона проинформировал президента о ситуации в крае в связи с природным бедствием", - сообщили в пресс-службе Кремля.

4 августа на руднике "Мир" в Якутии произошла технологическая авария. Более 100 горняков, находившихся в шахте, удалось вывести на поверхность, однако до сих пор под завалами находятся восемь человек. Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно. По данным МЧС, в них задействовано более 330 человек и свыше 30 единиц техники.

В ночь с 6 на 7 августа паводок, возникший после сильного ливня, привел к затоплению сел в южных районах Приморья. Наиболее сильно пострадали Хасанский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.

Как ранее сообщил Миклушевский в эфире телеканала "Россия 24", основные аварийные работы по восстановлению населенных пунктов Приморского края, попавших в зону подтоплений, будут завершены к концу недели. По его словам, жители подтопленных районов, чьи дома будут признаны непригодными для проживания, получат соответствующие сертификаты на приобретение нового жилья.