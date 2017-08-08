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Прерванное паводком в Приморье движение по Транссибу восстановлено

Происшествия
8 августа, 11:23 дата обновления: 8 августа, 11:37 UTC+3

Все задержанные пассажирские поезда отправлены по назначению, сообщил представитель пресс-службы Дальневосточной железной дороги Александр Артамонов

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Движение на участке Транссибирской магистрали, прерванное сутки назад из-за паводка в Приморском крае, полностью восстановлено. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Александр Артамонов.

"Восьмого августа в 10:20 мск (17:20 по местному времени) восстановлено движение поездов в обоих направлениях на участке Уссурийск - Владивосток Дальневосточной железной дороги. Все задержанные пассажирские поезда отправлены по назначению. Из Хабаровска поезда отправляются по расписанию", - сообщил представитель ДВЖД.

Продолжаются работы по отсыпке путей и восстановлению инфраструктуры. В общей сложности задействовано свыше 600 человек, в том числе 100 военнослужащих путевого батальона Восточного военного округа (ВВО).

Ранее сообщалось, что 7 августа паводок в Приморском крае привел к полному прекращению движения по Транссибу, были повреждены два участка магистрали. За сутки удалось частично восстановить движение, но только по одному, нечетному пути Трансиба на перегоне Раздольная - Кипарисово.

Во вторник ремонтные работы на четном пути продолжились. Пропуск всех поездов осуществлялся по нечетному пути Транссиба, из-за чего возникали существенные задержки в движении.

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