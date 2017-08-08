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Военные начали восстановление разрушенного паводком железнодорожного моста в Приморье

В стране
8 августа, 9:55 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, августа. /ТАСС

В ликвидации последствий ЧС, очистке и отсыпке подъездных путей задействовано около 40 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа

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ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Сводный отряд по ликвидации ЧС от Восточного военного округа (ВВО) приступил во вторник к ликвидации последствий паводка в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба округа.

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"Сводный отряд по ликвидации ЧС от Восточного военного округа приступил к восстановлению разрушенного железнодорожного моста в районе поселка Оленевод Надеждинского района Приморского края. В ликвидации последствий ЧС, очистке и отсыпке подъездных путей задействовано около 40 военнослужащих от железнодорожного батальона ВВО из Хабаровска и мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в городе Уссурийске", - говорится в сообщении.

Еще около 100 военных окажут помощь сотрудникам Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в устранении повреждения железнодорожного полотна на участке Боневурово - Барановский под Уссурийском (перегон Раздольная - Кипарисово). "В районе проведения работ также будут задействованы автомобили высокой проходимости "КамАЗ" и развернут дежурный мобильный медицинский пункт на случай обращения жителей ближайших населенных пунктов", - сообщает пресс-служба.

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Ранее сообщалось, что 7 августа паводок в Приморском крае привел к полному прекращению движения по Транссибу, были повреждены два участка магистрали. За сутки удалось частично восстановить движение.

Во вторник около 200 ремонтников ДВЖД восстанавливают четный путь на перегоне Раздольная - Кипарисово. Сюда завозится и проводится отсыпка скального грунта, укладываются новые шпалы. Пропуск всех поездов осуществляется по нечетному пути Транссиба, из-за чего возникают существенные задержки в движении. О сроках завершения ремонтных работ пока не сообщается.

Как уточнил представитель пресс-службы ДВЖД, также пострадала железнодорожная ветка Уссурийск - Хасан, где паводком был разрушен железнодорожный мост.

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