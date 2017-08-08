Военные начали восстановление разрушенного паводком железнодорожного моста в Приморье

Мутко: российские легкоатлеты здорово выступают на чемпионате мира в ЛондонеСпорт 8 августа, 10:22
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли ЭверестОбщество 8 августа, 10:10
Мутко назвал выдающимся выступление легкоатлета Шубенкова на чемпионате мираСпорт 8 августа, 10:09
Nikkei: японские ученые предлагают массово производить тромбоциты из iPS-клетокНаука 8 августа, 10:08
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободуПроисшествия 8 августа, 9:59
Тукманов: финансовое состояние "Торпедо" позволяет решать задачу по выходу в ФНЛСпорт 8 августа, 9:28
THR: хакеры выложили в интернет секретные сведения канала HBO о сериале "Игра престолов"Культура 8 августа, 9:25
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратурыКультура 8 августа, 9:09
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла до 126,3 тыс. гаСибирь 8 августа, 9:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Сводный отряд по ликвидации ЧС от Восточного военного округа (ВВО) приступил во вторник к ликвидации последствий паводка в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба округа.
"Сводный отряд по ликвидации ЧС от Восточного военного округа приступил к восстановлению разрушенного железнодорожного моста в районе поселка Оленевод Надеждинского района Приморского края. В ликвидации последствий ЧС, очистке и отсыпке подъездных путей задействовано около 40 военнослужащих от железнодорожного батальона ВВО из Хабаровска и мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в городе Уссурийске", - говорится в сообщении.
Еще около 100 военных окажут помощь сотрудникам Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в устранении повреждения железнодорожного полотна на участке Боневурово - Барановский под Уссурийском (перегон Раздольная - Кипарисово). "В районе проведения работ также будут задействованы автомобили высокой проходимости "КамАЗ" и развернут дежурный мобильный медицинский пункт на случай обращения жителей ближайших населенных пунктов", - сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что 7 августа паводок в Приморском крае привел к полному прекращению движения по Транссибу, были повреждены два участка магистрали. За сутки удалось частично восстановить движение.
Во вторник около 200 ремонтников ДВЖД восстанавливают четный путь на перегоне Раздольная - Кипарисово. Сюда завозится и проводится отсыпка скального грунта, укладываются новые шпалы. Пропуск всех поездов осуществляется по нечетному пути Транссиба, из-за чего возникают существенные задержки в движении. О сроках завершения ремонтных работ пока не сообщается.
Как уточнил представитель пресс-службы ДВЖД, также пострадала железнодорожная ветка Уссурийск - Хасан, где паводком был разрушен железнодорожный мост.