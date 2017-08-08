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МЧС: приток грунтовых вод осложняет поиски горнорабочих в шахте "Мир"

Происшествия
8 августа, 17:03 UTC+3 МИРНЫЙ /Якутия/ 8, августа. /ТАСС

По словам заместителя главы МЧС Владлена Аксенова, над выработками находится более 40 тыс. т воды, которая может обрушиться в любой момент

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МИРНЫЙ /Якутия/, 8 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на аварийном руднике "Мир" в Якутии ведутся в опасных условиях. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МЧС Владлен Аксенов.

Интервью

Николай Мясников (в центре)

Командир горноспасателей: шквал воды в руднике "Мир" был сравним с селевым потоком в горах

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"Условия проведения аварийно-спасательных работ крайне сложные. Массы воды, которые подтопили выработки, фактически продолжают угрожать объекту. Однако поиски шахтеров не прекращаются. Начало работ для каждой из трех смен начинается с тщательного инструктажа на командном пункте", - сказал он.

По словам Аксенова, на каждом участке работ для горноспасателей продуман максимально оперативный маршрут отхода в безопасную зону в случае малейшего подозрения на опасность. "Ситуация стабильно тяжелая - горноспасатели и шахтеры, которые под землей ведут поиски людей, находятся в очень сложных, опасных условиях, сверху над выработками более 40 тыс. т воды, способной обрушиться в любой момент и никто не знает, когда. За счет давления грунтовых вод приток воды в карьер продолжается. Мы инструктируем горноспасателей действовать крайне осмотрительно, соблюдая все требования безопасности", - подчеркнул Аксенов.

Также он отметил, что поиски не останавливаются, а к поисково-спасательным работам привлечены максимально возможные силы и средства. "Для защиты рудника от воды дополнительно смонтированы три промышленных высокопроизводительных насоса. Насосные системы необходимы для минимизации риска обводнения поисковых площадок. В каждой смене в шахте работают 65 человек", - сказал Аксенов, отметив, что судьба 8 горняков после ЧП на шахте остается неизвестной.

4 августа около 16:30 по местному времени (10:30 мск) на руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек, на поверхность подняты 143 шахтера. В настоящее время идет поиск восьми горняков.

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Авария на руднике "Мир" в Якутии
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