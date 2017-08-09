СМИ: число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 164 человек

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ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате произошедшего во вторник землетрясения в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) возросло до 164 человек. Как сообщило в среду Центральное китайское телевидение (CCTV), девять человек погибли.
Во вторник вечером в уезде Цзючжайгоу (провинция Сычуань) были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7,0, затем последовало более 400 повторных ударов стихии.
Посольство РФ в Китае пока не получало данных о пострадавших россиянах.