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Около 900 жилых домов остаются подтоплеными в Приморье

Происшествия
10 августа, 5:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, августа. /ТАСС

По данным МЧС, за сутки от воды освободились почти 1,1 тыс. придомовых территорий

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Около 900 жилых домов остаются подтопленными в 29 населенных пунктах Приморского края, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МЧС.

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"По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 10 августа на территории Приморского края подтоплены шесть муниципальных образований - Уссурийский городской округ, Надеждинский, Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Пограничный муниципальные районы. Вода остается в 897 жилых домах 29 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

За сутки от воды освободились почти 1,1 тыс. придомовых территорий, при этом еще 969 подворий все еще подтоплены. Затруднено движение на 23 участках дорог.

В подтопленных районах Приморья развернуто три пункта временного размещения, в которых размещен 141 человек. Сотрудники МЧС за сутки доставили в пострадавшие села более двух тонн грузов. Военные за сутки перевезли через разлившуюся реку Борисовка 100 местных жителей и порядка 12,5 т грузов - продуктов, кормов для крупного рогатого скота, питьевой воды, стройматериалов.

Как сообщалось ранее, 7 августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки. В крае введен режим чрезвычайной ситуации. В среду, 9 августа, губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка.

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