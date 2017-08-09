Губернатор Приморья обратился за федеральной помощью в ликвидации последствий паводка

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ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС /. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка. Об этом глава региона сообщил в среду в ходе заседания комиссии по ЧС, говорится в информации пресс-службе администрации Приморья.
"Я обратился к президенту с просьбой помочь в ликвидации ущерба. Он меня поддержал. Готовьте [профильные департаменты] письма [о нанесенном ущербе], чтобы я сегодня же их подписал", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Миклушевский также отметил, что опасные погодные явления могут повторится. "Опасные явления могут происходить в течение августа, поэтому зона ЧС может быть еще расширена", - сказал он.
В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. В пяти муниципалитетах на юге края - Хасанском, Надеждинском, Октябрьском, Михайловском районах и Уссурийском городском округе - оказались подтопленными жилые дома, дороги, сельскохозяйственные угодья. В крае действует режим ЧС. По состоянию на утро среды в крае остаются затопленными 28 сел, в которых оказались в воде 577 домов и 2053 придомовых территории.
Предварительный ущерб сельскому хозяйству оценивается в 180 млн рублей.