Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Приморья обратился за федеральной помощью в ликвидации последствий паводка

Общество
9 августа, 7:48 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 9 августа., /ТАСС

Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам подготовить документы о нанесенном ущербе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС /. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка. Об этом глава региона сообщил в среду в ходе заседания комиссии по ЧС, говорится в информации пресс-службе администрации Приморья.

"Я обратился к президенту с просьбой помочь в ликвидации ущерба. Он меня поддержал. Готовьте [профильные департаменты] письма [о нанесенном ущербе], чтобы я сегодня же их подписал", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Смотрите также

Паводок на Дальнем Востоке: Приморье подтопило, регионы на Амуре готовятся к удару стихии

Миклушевский также отметил, что опасные погодные явления могут повторится. "Опасные явления могут происходить в течение августа, поэтому зона ЧС может быть еще расширена", - сказал он.

В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. В пяти муниципалитетах на юге края - Хасанском, Надеждинском, Октябрьском, Михайловском районах и Уссурийском городском округе - оказались подтопленными жилые дома, дороги, сельскохозяйственные угодья. В крае действует режим ЧС. По состоянию на утро среды в крае остаются затопленными 28 сел, в которых оказались в воде 577 домов и 2053 придомовых территории.

Предварительный ущерб сельскому хозяйству оценивается в 180 млн рублей.

Смотрите также

В пострадавших от паводка регионах Дальнего Востока ситуация стабилизируется

Во Владивостоке объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Приморье

Военнослужащие эвакуировали около 100 жителей подтопленного села в Приморье

Путин заслушал доклады об операции на шахте "Мир" и борьбе с паводком на Дальнем Востоке

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наводнения в России
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Миклушевский, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
В Донецкой области от разрыва орудия погибли двое украинских военных
3
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
4
В Аргентине умер отец королевы Нидерландов
5
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
6
Неизвестные ограбили АЗС в Иркутской области, убив кассира
7
"Голодные до побед": Суперкубок УЕФА стал шестым трофеем "Реала" под руководством Зидана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама