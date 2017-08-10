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Энергоснабжение в зоне паводка в Приморье восстановлено в полном объеме

Происшествия
10 августа, 6:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, августа. /ТАСС

Ремонтные работы продолжались трое суток

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ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Энергоснабжение во всех населенных пунктах, нарушенное паводком в Приморье, восстановлено в четверг в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" (входит в состав группы Русгидро).

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"В зоне ответственности филиала электроснабжение населенных пунктов, нарушенное в результате паводка, восстановлено в полном объеме. Вечером 9 августа и ночью 10 августа оперативные бригады филиала восстановили электроснабжение трех оставшихся населенных пунктов в Хасанском районе - сел Береговое, Рыбачий и Филипповка. Днем было восстановлено электроснабжение села Кравцовка",- говорится в сообщении.

7 августа после ливня и последующего за ним паводка 28 населенных пунктов (более 20 тыс. человек) на юге и юго-западе Приморья остались без энергоснабжения. Ремонтные работы продолжались трое суток из-за размыва дорог и мостов.

Как сообщалось, ливни спровоцировали паводки в Приморском крае, введен режим ЧС. В среду губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка. На утро 10 августа в Приморье остаются подтопленными 29 населенных пунктов в шести муниципалитетах. В воде остаются 897 жилых дома и 969 подворий.

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