Дадину грозит до 15 суток административного ареста за неповиновение полиции

Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКАСпорт 10 августа, 13:46
Будогосский: обратимся к Мутко по поводу слов Муравьева, пора заканчивать с бардакомСпорт 10 августа, 13:37
Муравьев: судейство Лапочкина в игре РФПЛ между "Ростовом" и "Динамо" было некомпетентнымСпорт 10 августа, 13:33
Sky: ученые установили, что прием витамина В3 снижает риск развития врожденных пороковНаука 10 августа, 13:22
Самолеты-разведчики над Пентагоном и Кремлем: почему это легально и как регламентируетсяМеждународная панорама 10 августа, 13:00
Реконструкция норильского аэропорта Алыкель не повлияла на сроки доставки почтыЭкономика и бизнес 10 августа, 12:54
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 10 августа, 12:51
Глушаков: "Спартак" сможет реабилитироваться за поражение от "Зенита" во втором кругеСпорт 10 августа, 12:50
СМИ: футболист "Валенсии" Гарай может перейти в "Зенит" вместо "Спартака"Спорт 10 августа, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 11 августа рассмотрит административный материал в отношении Ильдара Дадина, задержанного 12 июня за неповиновение требованиям полицейских в ходе несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщил адвокат активиста Николай Зборошенко.
"Тверской суд рассмотрит завтра два административных дела в отношении моего подзащитного Ильдара Дадина - в 15:00 и в 15:30", - сказал защитник.
По его словам, речь идет о ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение сотрудникам полиции", предусматривает наказание до 15 суток административного ареста) и ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", влечет наложение административного штрафа в размере до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов).
14 июня районный суд вернул в полицию административный материал в отношении активиста для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению в суде.
Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня некоторые организаторы митинга призвали перенести акцию на Тверскую улицу. Как сообщили в МВД, полиция задержала тогда более 150 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице.