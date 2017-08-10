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Дадину грозит до 15 суток административного ареста за неповиновение полиции

Происшествия
10 августа, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Районный суд ранее вернул в полицию материал в отношении активиста для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению в суде

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 11 августа рассмотрит административный материал в отношении Ильдара Дадина, задержанного 12 июня за неповиновение требованиям полицейских в ходе несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщил адвокат активиста Николай Зборошенко.

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"Тверской суд рассмотрит завтра два административных дела в отношении моего подзащитного Ильдара Дадина - в 15:00 и в 15:30", - сказал защитник.

По его словам, речь идет о ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение сотрудникам полиции", предусматривает наказание до 15 суток административного ареста) и ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", влечет наложение административного штрафа в размере до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов).

14 июня районный суд вернул в полицию административный материал в отношении активиста для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению в суде.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня некоторые организаторы митинга призвали перенести акцию на Тверскую улицу. Как сообщили в МВД, полиция задержала тогда более 150 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице.

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