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Брат пропавшего шахтера ознакомился с ходом поисковых работ на руднике "Мир"

Происшествия
12 августа, 9:16 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 12, августа. /ТАСС
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ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Брат одного из шахтеров, остающихся под землей на руднике "Мир" в Якутии, ознакомился с ходом поисково-спасательной операции, сообщает в субботу пресс-служба компании "Алроса".

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"Брат одного из находящихся под землей шахтеров Алексей Марьин, выражавший недоверие ходу поисково-спасательной операции и обвинявший ее организаторов в сокрытии информации, сегодня 2,5 часа провел в шахте. Он спускался под землю в 8:30 (местного времени, 02:30 мск - прим. ТАСС) вместе с поисково-спасательной группой утренней смены в составе 22 человек горноспасателей и шахтеров-добровольцев", - говорится в сообщении компании.

Как отметили в "Алросе", после этого Марьин заявил местным СМИ, что участники операции "делают все, что могут".

Ранее сообщалось, что 12 августа продолжается разборка завалов на горизонте минус 210 метров, на этом уровне организована подземная база. В шахте круглосуточно по шесть-восемь часов работают смены спасателей в среднем по 60-80 человек.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий из рудника выбрался еще один работник. Судьба восьми горняков остается неизвестной.

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Авария на руднике "Мир" в Якутии
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