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В Центральном Китае от ливней пострадали более 750 тыс. человек

Происшествия
17 августа, 7:18 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 17, августа. /ТАСС

К настоящему моменту власти произвели эвакуацию более 88,5 тыс. человек

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ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Свыше 750 тыс. жителей центральной китайской провинции Хунань пострадали за последнюю неделю в результате проливных дождей. Об этом в четверг со ссылкой на местные службы по спасению и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило агентство "Синьхуа".

К настоящему моменту власти произвели эвакуацию более 88,5 тыс. человек. Спасатели оказывают помощь населению - начавшееся из-за ливней наводнение снесло более 1,1 тыс. строений, в том числе жилых домов, унеся жизни четырех человек.

Уровень воды в пострадавших районах поднялся до тревожной отметки. В итоге разрушению подверглись мосты, автотрассы, многие объекты инфраструктуры. Китайские метеорологические службы предупреждают, что проливные дожди продолжат идти и на выходных. В связи с этим туристам не рекомендуется посещать районы в северной части провинции, признанные потенциально опасными.

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