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Защита обжаловала взыскание с Навального 2 млн рублей по иску "Кировлеса"

Происшествия
18 августа, 17:31 UTC+3 МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Отмечается, что жалоба будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Защита в пятницу обжаловала в Мосгорсуде решение об удовлетворении иска компании "Кировлес" к Алексею Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву о взыскании 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Кобзев.

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"Сегодня я подал жалобу на решение Никулинского суда Москвы, она будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда", - сказал Кобзев.

18 июля Никулинский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск "Кировлеса" о взыскании 2,164 млн рублей солидарно с трех фигурантов дела о растрате имущества компании - Навального, предпринимателя Петра Офицерова и экс-главы компании Вячеслава Опалева.

Иск был подан к фигурантам дела во второй раз. В октябре прошлого года Никулинский суд удовлетворил иск компании о взыскании компенсации имущественного вреда в размере 16 млн рублей, однако решение было отменено Мосгорсудом.

Ленинский суд Кирова в 2013 году признал Навального и Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к четырем годам условно. Опалев получил четыре года условно в декабре 2012 года.

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