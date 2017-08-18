Защита обжаловала взыскание с Навального 2 млн рублей по иску "Кировлеса"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Защита в пятницу обжаловала в Мосгорсуде решение об удовлетворении иска компании "Кировлес" к Алексею Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву о взыскании 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Кобзев.

"Сегодня я подал жалобу на решение Никулинского суда Москвы, она будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда", - сказал Кобзев.

18 июля Никулинский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск "Кировлеса" о взыскании 2,164 млн рублей солидарно с трех фигурантов дела о растрате имущества компании - Навального, предпринимателя Петра Офицерова и экс-главы компании Вячеслава Опалева.

Иск был подан к фигурантам дела во второй раз. В октябре прошлого года Никулинский суд удовлетворил иск компании о взыскании компенсации имущественного вреда в размере 16 млн рублей, однако решение было отменено Мосгорсудом.

Ленинский суд Кирова в 2013 году признал Навального и Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к четырем годам условно. Опалев получил четыре года условно в декабре 2012 года.