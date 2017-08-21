Суд продлил арест женщине, сбившей насмерть якобы пьяного мальчика в Балашихе

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Железнодорожный суд Московской области в понедельник продлил до 30 января 2018 года срок содержания под стражей Ольги Алисовой, сбившей насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство государственного обвинения, продлить Алисовой меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января 2018 года", - огласил решение судья Владимир Шекун.

Суд в закрытом режиме провел предварительные слушания по делу, в ходе которых разрешил процессуальные вопросы.

Железнодорожный суд Московской области в понедельник также отказался вернуть в прокуратуру дело в отношении Ольги Алисовой.

​О возврате дела прокурору просила защита Алисовой, которая заявила, что не успела ознакомиться с материалами дела, а при ознакомлении с ними обнаружила, что они якобы были перешиты. Это ходатайство поддержали потерпевшие, попросившие объединить данное дело с расследованием по факту проведения экспертизы крови погибшего ребенка.

Гособвинитель в суде возражала против возвращения дела в прокуратуру.

Заслушав позиции сторон, судья Владимир Шекун не обнаружил нарушения прав обвиняемых и потерпевших. "Все собранные доказательства будут исследованы в судебном заседании и проанализированы с точки зрения относимости и допустимости", - огласил решение судья.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая легковым автомобилем, совершила наезд на ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 м. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, согласно результатам повторных комплексных судебно-медицинской и автотехнической экспертиз, водитель располагала технической возможностью предотвратить наезд на ребенка. Кроме того, отметила представитель МВД, в ходе расследования было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном. Обвиняемая признает, что сбила ребенка, но отрицает, что в это время она разговаривала по телефону.

26 июля в полиции заявили о завершении предварительного расследования уголовного дела и направлении его материалов в суд.