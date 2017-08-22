Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в США автомобиль сбил наблюдавших за солнечным затмением

Происшествия
22 августа, 2:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, августа. /ТАСС

В результате происшествия погиб 23-летний мужчина

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ted S. Warren

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие привело в понедельник к гибели одного и ранениям еще двух человек в штате Кентукки, любовавшихся полным солнечным затмением. Об этом сообщил местный интернет-ресурс WLKY.

По его информации, в городе Хайден (штат Кентукки) 38-летняя Алисса Нобл потеряла управление автомобилем и совершила наезд на группу пешеходов, наблюдавших за затмением. 23-летний мужчина погиб на месте, ранения получили еще одна женщина и водитель машины, врезавшейся в фонарный столб.

Смотрите также

Трамп в окружении семьи наблюдал за затмением с балкона Белого дома

Полное солнечное затмение на территории США последними наблюдали жители Южной Каролины

Сотни тысяч жителей Канады стали свидетелями солнечного затмения

Расследованием обстоятельств ДТП занимается полиция штата.

Полное затмение можно было наблюдать с 10:19 по времени Тихоокеанского побережья (20:19 мск) в полосе шириной около 113 км и протяженностью 4,2 тыс. км в континентальной части США от штата Орегон до штата Южная Каролина.

На остальной части территории США наблюдатели видели частичное солнечное затмение. В частности, в Нью-Йорке диск Луны закрыл солнечный диск лишь примерно на две трети.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пламя и ветер: пожар в центре Ростова-на-Дону оставил сотни людей без жилья
2
СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
3
Google назвал новую операционную систему в честь печенья Oreo
4
Программа помощи ипотечным заемщикам возобновит работу с 22 августа
5
Госдеп: США готовы принять любые меры, чтобы не позволить Сирии применять химоружие
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
"Калашников" создал радиоэлектронное ружье для противодействия дронам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама