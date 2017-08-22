СМИ: в США автомобиль сбил наблюдавших за солнечным затмением

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НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие привело в понедельник к гибели одного и ранениям еще двух человек в штате Кентукки, любовавшихся полным солнечным затмением. Об этом сообщил местный интернет-ресурс WLKY.
По его информации, в городе Хайден (штат Кентукки) 38-летняя Алисса Нобл потеряла управление автомобилем и совершила наезд на группу пешеходов, наблюдавших за затмением. 23-летний мужчина погиб на месте, ранения получили еще одна женщина и водитель машины, врезавшейся в фонарный столб.
Расследованием обстоятельств ДТП занимается полиция штата.
Полное затмение можно было наблюдать с 10:19 по времени Тихоокеанского побережья (20:19 мск) в полосе шириной около 113 км и протяженностью 4,2 тыс. км в континентальной части США от штата Орегон до штата Южная Каролина.
На остальной части территории США наблюдатели видели частичное солнечное затмение. В частности, в Нью-Йорке диск Луны закрыл солнечный диск лишь примерно на две трети.