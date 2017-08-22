Фигуранта "болотного дела" Непомнящих поместили в штрафной изолятор перед освобождением

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники колонии №1 в Ярославской области поместили фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих в штрафной изолятор (ШИЗО) перед освобождением. Об этом сообщила во вторник ТАСС адвокат осужденного Ирина Бирюкова.
"Непомнящих поместили в штрафной изолятор 21 августа, скорее всего он освобождаться будет уже из него. Пока есть версия, предположительно, что после обыска у него нашли зажигалку. Возможно, из-за этого его поместили в ШИЗО", - пояснила собеседница агентства.
Бирюкова также отметила, что Непомнящих не проходил медкомиссию, которая является обязательной перед помещением в изолятор. Адвокат добавила, что отправится в колонию 23 августа и выяснит все обстоятельства и причины произошедшего.
Сотрудники колонии ранее неоднократно помещали Непомнящих в ШИЗО. В конце апреля уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину поступила жалоба об избиении заключенных штрафного изолятора колонии №1, среди которых был фигурант "болотного дела". В начале июня Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по итогам доследственной проверки.
Замоскворецкий районный суд Москвы 22 декабря 2015 года приговорил Ивана Непомнящих к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.
Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.