В России число киберпреступлений за четыре года увеличилось в шесть раз

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Число киберпреступлений в России за четыре года выросло в шесть раз. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая на открытии в Бразилии III Встречи руководителей прокурорских служб стран БРИКС, посвященной вопросам противодействия киберпреступности.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, Юрий Чайка обратил внимание участников на актуальность этой темы в связи с ростом перечня противоправных деяний, совершаемых с использованием интернета и коммуникационных устройств.

"Все большую распространенность получают кибермошенничество, информационные блокады, компьютерный шпионаж, другие посягательства, представляющие повышенную опасность для общества", - отметил российский генпрокурор.

По его словам, в России число преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, с 2013 по 2016 год увеличилось в шесть раз (с 11 тыс. до 66 тыс.). Значительный их рост наблюдается и в текущем году (на 26%, 40 тыс.).

Экстремистские преступления

Две трети всех фиксируемых в России экстремистских преступлений выявляется в интернете, сообщил Чайка.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, Юрий Чайка констатировал, что "всемирная паутина" широко используется для пропаганды различных экстремистских идей и движений.

"Например, в 2016 году в России две трети преступлений экстремистской направленности и каждое девятое преступление террористического характера совершены с использованием сети интернет", - отметил генпрокурор.

Он констатировал, что "в ходе мониторинга российских и иностранных социальных сетей выявляются многочисленные текстовые и видеоматериалы, оправдывающие и пропагандирующие деятельность террористических и экстремистских сообществ, призывающие к экстремизму".

За 3,5 года с момента предоставления российским прокурорам права требовать блокировки запрещенной информации по требованиям Генпрокуратуры России во внесудебном порядке заблокирован доступ более чем к 3 тыс. интернет-страницам, с 50 тыс. ресурсов удалена противоправная информация.

"Вместе с тем, устанавливаются материалы, хотя и не содержащие прямого призыва к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, но не менее опасные, - отметил генпрокурор РФ. - Например, они демонстрируют способы изготовления и применения взрывных устройств, навыки проведения диверсий". По его словам, прокуроры также добиваются удаления данной информации из сети интернет, но уже посредством обращения в суд.

Запрет на анонимное использование мессенджеров

Запрет на анонимное использование мессенджеров поможет в борьбе с киберпреступлениями, в том числе с распространением наркотиков, считает Чайка.

Как отметил Чайка, "значительное число преступлений, совершаемых с использованием современных информационных технологий, связано с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ". По словам генпрокурора, многие распространители наркотиков переходят на бесконтактный способ их сбыта, когда продавец с использованием специальных программных средств или интернета сообщает клиенту место закладки наркотического средства, а тот переводит денежные средства на его счет посредством интернет-платежей.

Генпрокурор России напомнил, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, запрещающий анонимное использование мессенджеров. "Организаторам обмена мгновенными сообщениями вменяется обязанность обеспечивать их передачу только пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора. Таким образом, будет ограничена массовая рассылка таких сообщений неопределенному кругу лиц. Полагаем, что эта мера окажет положительное влияние на противодействие преступлениям, включая незаконный оборот наркотиков", - отметил Чайка.

Как ранее сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в ходе двухдневного визита делегации Генпрокуратуры России в Бразилию для участия в III Встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС, Чайка встретился с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики Цзяньмином Цао.

Также российская делегация приняла участие в XXII Специализированной встрече прокурорских служб МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) совместно с руководителями прокурорских служб государств БРИКС. 24 августа делегация Генпрокуратуры РФ примет участие в семинаре прокурорских служб стран БРИКС и МЕРКОСУР по вопросам экологических преступлений.