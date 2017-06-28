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СФ призывает к международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью

Политика
28 июня, 15:01 дата обновления: 28 июня, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что ни одна страна не сможет в одиночку защититься

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

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Неопознанная угроза: есть ли защита от нового компьютерного вируса

"Киберпреступность представляет очень серьезную угрозу, и ни одна страна не сможет в одиночку защититься. Нужна выработка международного механизма противодействия этим угрозам", - сказала Матвиенко в среду в СФ.
Она также отметила, что сайт СФ не пострадал во время кибератаки во вторник. "Информационные системы СФ, наш сайт, работают бесперебойно, это говорит о том, что они защищены" , - добавила она.

"Кибаратаке подвержены практически все страны и наряду с такими вызовами как терроризм, является сегодня киберпреступность, эти атаки, поражающие информационные системы представляют очень серьезную угрозу", - подчеркнула Матвиенко.

"Вчера на первом заседании временной комиссии СФ по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ были озвучены цифры о том, что нападения хакеров с территории России на американскую компьютерную систему, это всего лишь 2% (от общего количества кибератак на США - прим. ТАСС), а кибернападения на информационные системы РФ с территории США - это порядка 29-30 процентов. Но это ни о чем не говорит, потому что можно зарегистрироваться сейчас где угодно. Поэтому здесь можно только вместе бороться с этими угрозами", - подчеркнула она.

О кибератаке

Во вторник была зафиксирована масштабная кибератака на компании в России и на Украине. По предварительным данным Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений), вирус-шифровальщик Petya атаковал около 80 организаций, среди которых "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez.

Случаи заражения также наблюдались в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции и США. Как сообщили сегодня в "Лаборатории Касперского", всего число пользователей, атакованных новым вирусом-шифровальщиком, достигло 2 тысяч. При этом специалисты имеют дело с новым вредоносным ПО exPetr, лишь косвенно связанным с вирусом-вымогателем Petya.

Petya блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку файлов он требует выкуп в размере $300 в биткоинах. 

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