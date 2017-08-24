Скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Один из пострадавших в ДТП с автобусом и тремя автомобилями в Ростовской области скончался, по факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель ГУ МВД по Ростовской области Наталья Устименко.

"По уточненной информации, в результате ДТП 23 человека получили травмы, один человек скончался - это водитель "ВАЗ-2110". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ["Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"]", - сказала она.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В среду днем автобус, следовавший из Ставрополя в Москву, перевернулся в результате столкновения с тремя автомобилями в Егорлыкском районе Ростовской области. В салоне автобуса находились 35 человек, еще четверо были в легковушках. Сообщалось, что пострадали 27 человек, трое получили тяжелые травмы.