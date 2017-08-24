Скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области

Россиянин Захаров завоевал золото Универсиады в прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 24 августа, 10:52
Doland Business продал половину своих акций в Объединенной вагонной компанииТранспорт 24 августа, 10:46
ЦДМ на Лубянке представляет коллекцию детской одежды совместно с брендом Little PushkinНовости партнеров 24 августа, 10:33
В РФ разработаны микророботы, способные работать подо льдом в АрктикеАрмия и ОПК 24 августа, 10:33
Более 20 человек госпитализированы с отравлением с турбазы на БайкалеСибирь 24 августа, 10:31
Новикомбанк предоставил предприятию Техмаша кредит на $100 млнНовости партнеров 24 августа, 10:28
Перенесенный из Иркутска ЧМ-2019 по бенди может пройти в шведском ВенерсборгеСпорт 24 августа, 10:20
Новикомбанк предоставит предприятию "Высокоточных комплексов" $37 млнНовости партнеров 24 августа, 10:18
Sky: разгон мигрантов в Риме закончился столкновениями с полициейМеждународная панорама 24 августа, 10:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Один из пострадавших в ДТП с автобусом и тремя автомобилями в Ростовской области скончался, по факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель ГУ МВД по Ростовской области Наталья Устименко.
"По уточненной информации, в результате ДТП 23 человека получили травмы, один человек скончался - это водитель "ВАЗ-2110". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ["Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"]", - сказала она.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В среду днем автобус, следовавший из Ставрополя в Москву, перевернулся в результате столкновения с тремя автомобилями в Егорлыкском районе Ростовской области. В салоне автобуса находились 35 человек, еще четверо были в легковушках. Сообщалось, что пострадали 27 человек, трое получили тяжелые травмы.