Виновника крупного ДТП на Волоколамском шоссе отпустили под подписку о невыезде

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Водитель Mercedes, устроивший аварию с четырьмя пострадавшими в конце июля на Волоколамском шоссе в Москве, отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу Москвы обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Хорошевским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила она.