Росгвардия проведет проверку обвиняемых в халатности сотрудников из Хабаровска

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Руководство Росгвардии по Восточному округу взяло под личный контроль ход служебной проверки в отношении двух сотрудников из Хабаровска, ставших фигурантами уголовного дела по статье "Халатность" после гибели спортсмена-пауэрлифтера Андрея Драчева во время драки в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного округа войск национальной гвардии РФ.

"В связи возбуждением Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю уголовного дела в отношении двух сотрудников экипажа группы задержания управления вневедомственной охраны по статье "Халатность", командующий Восточным округом национальной гвардии РФ Игорь Груднов взял под личный контроль ход административного расследования по этому делу", - сказал сотрудник пресс- службы.

Административное расследование проводит начальник Управления Росгвардии по Хабаровскому краю Сергей Краев. В пресс-службе подчеркнули, что в случае, если факт невыполнения сотрудниками своих обязанностей подтвердится в ходе расследования, они будут уволены по отрицательным мотивам.