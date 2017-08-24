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Росгвардия проведет проверку обвиняемых в халатности сотрудников из Хабаровска

Происшествия
24 августа, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Если в ходе расследования подтвердится, что сотрудники не выполнили свои обязанности, их уволят по отрицательным мотивам

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Руководство Росгвардии по Восточному округу взяло под личный контроль ход служебной проверки в отношении двух сотрудников из Хабаровска, ставших фигурантами уголовного дела по статье "Халатность" после гибели спортсмена-пауэрлифтера Андрея Драчева во время драки в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного округа войск национальной гвардии РФ.

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"В связи возбуждением Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю уголовного дела в отношении двух сотрудников экипажа группы задержания управления вневедомственной охраны по статье "Халатность", командующий Восточным округом национальной гвардии РФ Игорь Груднов взял под личный контроль ход административного расследования по этому делу", - сказал сотрудник пресс- службы.

Административное расследование проводит начальник Управления Росгвардии по Хабаровскому краю Сергей Краев. В пресс-службе подчеркнули, что в случае, если факт невыполнения сотрудниками своих обязанностей подтвердится в ходе расследования, они будут уволены по отрицательным мотивам.

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