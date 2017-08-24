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На росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера в Хабаровске, завели дело о халатности

Происшествия
24 августа, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

По версии следствия, сотрудники Росгвардии не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий и уехали с места происшествия

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Двое сотрудников Росгвардии, допустившие гибель спортсмена-пауэрлифтера Андрея Драчева во время драки в Хабаровске, подозреваются в халатности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"В отношении двух сотрудников экипажа группы задержания управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в СК.

По версии следствия, утром 20 августа охранник торгового центра в центре Хабаровска, увидев массовое скопление агрессивно настроенных людей возле здания, нажал тревожную кнопку. По вызову на место приехал дежурный наряд вневедомственной охраны, состоявший из двух человек. При сотрудниках Росгвардии между двумя мужчинами у магазина возник конфликт, переросший в драку. Видя, как один из мужчин, 25-летний Анар Аллахверанов стал ногами и руками избивать по голове другого - Андрея Драчева, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали и не доставили злоумышленника в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия.

"В результате этого между мужчинами произошла еще одна драка, в ходе которой Аллахверанов нанес несколько ударов потерпевшему, от которых тот скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма", - добавили в ведомстве. После драки подозреваемый скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Анар Аллахверанов (1992 года рождения, уроженец Амурска) занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг). В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. За информацию, способствующую задержанию злоумышленника, МВД объявило награду в 500 тыс. рублей. Погибший Андрей Драчев в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг, в последние годы занимался бодибилдингом.

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