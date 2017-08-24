Источник: росгвардейцы не могли предотвратить гибель спортсмена в Хабаровске

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии, по предварительной информации, не могли предотвратить гибель спортсмена-пауэрлифтера Андрея Драчева в Хабаровске, поскольку прибыли на место его драки с другим мужчиной уже после конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ведомстве тщательно анализируется, размещенное в открытом доступе видео с места событий и, предположительно, там не усматривается присутствие сотрудников вневедомственной охраны во время противоправных действий. По первичной информации, экипаж прибыл после совершения преступления", - сказал собеседник агентства.