Глава Хабаровского края поручил провести учет клубов единоборств после убийства спортсмена

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт взял под личный контроль расследование дела об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева. Кроме того, глава региона поручил провести учет клубов единоборств, сообщил он на похоронах спортсмена, которые состоялись в Хабаровске в четверг.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве занимался смешанными единоборствами.

"Виновник произошедшего сейчас пытается избежать ответственности, пустился в бега. Но справедливое наказание обязательно последует. Правоохранительные органы делают все возможное, чтобы задержать злоумышленника. Ход расследования я взял под личный контроль", - цитирует Шпорта пресс-служба регионального правительства.

Губернатор поручил также министерству физической культуры и спорта края провести дополнительный учет всех спортивных клубов, где обучают контактным единоборствам. Кроме того, профильным структурам хабаровского правительства Шпорт поручил навести порядок в местах массового отдыха людей. "При этом особое внимание следует обратить на организацию взаимодействия органов правопорядка с негосударственными службами безопасности, частными охранными организациями в ночных клубах", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Прощание со спортсменом прошло в четверг в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска. Проводить Драчева пришли более 300 жителей города. Спортсмена похоронили на центральном городском кладбище.