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СК РФ возбудил еще пять уголовных дел по фактам артобстрелов населения Донбасса

Происшествия
24 августа, 14:57 UTC+3 МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в результате обстрелов ранения получили пять мирных жителей

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил еще пять уголовных дел по фактам артиллерийских обстрелов украинскими силовиками гражданского населения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Несмотря на все договоренности о перемирии, связанном с уборкой урожая на юго-востоке Украины, установлены очередные факты артиллерийских обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов украинскими военнослужащими. В связи с этим Главным следственным управлением СК РФ возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сообщила Петренко.

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По версии следствия, с 14 по 20 августа военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины по приказу вышестоящих должностных лиц минобороны Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенные в поселке Донецкий Луганской области, поселке Зайцево Бахмутского района Донецкой области, селе Саханка Новоазовского района Донецкой области, в городе Ясиноватая Донецкой области Украины. В результате обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения. Тем самых военнослужащие нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положений конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

"Как и прежде, мотивом этих преступлений, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", - добавила Петренко. В ходе расследования будет установлена причастность к преступлениям конкретных должностных лиц из числа украинских силовиков.

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