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СМИ: власти Малайзии продолжат поиски пропавших моряков ВМС США

Происшествия
26 августа, 14:36 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 26, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось о прекращении поисков

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СИНГАПУР, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Малайзии поддержало решение продолжить поиски американских моряков, пропавших после столкновения в Малаккском проливе эсминца ВМС США DDG-56 John S. McCain с танкером Alnic MC. Об этом сообщил в субботу в Куала-Лумпуре министр обороны Хишамуддин Хусейн.

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"Когда несколько лет назад случилась катастрофа с исчезновением нашего Boeing рейса MH370, 26 государств оказывали содействие в поисково-спасательной операции. Сейчас мы должны поступить также", - приводит слова министра издание The Star.

Несколько дней назад сообщалось, что власти прекратили поиски жертв инцидента.

Ранее представители Тихоокеанского флота ВМС США рассказали, что в закрытых отсеках были обнаружены останки моряков. До сих пор пропавшими без вести числятся 10 человек.

Столкновение произошло 21 августа, после инцидента американский корабль, несмотря на сильные повреждения корпуса в районе кормы и несколько затопленных отсеков, прибыл на сингапурскую военно-морскую базу Чанги.

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