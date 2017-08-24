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Поиски моряков с эсминца John S. McCain в Малаккском проливе приостановлены

Происшествия
24 августа, 17:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, августа. /ТАСС

Водолазы ВМС и Корпуса морской пехоты продолжат поиски в затопленных отсеках корабля

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ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Поиски моряков, пропавших без вести при столкновении эсминца ВМС США John S. McCain с торговым судном в Малаккском проливе, в районе самого инцидента приостановлены. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении базирующегося в Тихом океане 7-го флота США.

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"Спустя более чем 80 часов поисков, проводимых при участии нескольких стран, ВМС США приостановили поисково-спасательные работы, - сказано в тексте. - Водолазы ВМС и Корпуса морской пехоты продолжат поиски пропавших моряков в затопленных отсеках корабля".

Ранее сообщалось о том, что без вести пропали 10 членов экипажа эсминца. В 7-м флоте уточнили, что останки одного из них обнаружены - это техник-электрик 3-го класса 22-летний Кеннет Аарон.

Ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с торговым судном Alnic MC 21 августа в Малаккском проливе недалеко от Сингапура. Инцидент стал вторым по счету за два месяца. 17 июня эсминец Fitzgerald и следовавший под флагом Филиппин контейнеровоз ACX Crystal столкнулись примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Командующий 7-м флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окоин был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

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