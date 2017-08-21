CNN: ВМС США намерены объявить оперативную паузу после инцидента с эсминцем

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон издаст в ближайшее время приказ об оперативной паузе в осуществлении военно-морских операций.

Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей министерства обороны США.

В копии приказа, попавшей в распоряжение телекомпании, командующим флотами приказано "немедленно ввести оперативную паузу" и предпринять меры к тому, чтобы обеспечить безопасность и эффективность действий боевых кораблей.

Решение об осуществлении таких проверок принято после уже второго по счету за последнее время столкновения американского эсминца с гражданским судном. В понедельник ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся с танкером Alnic MC в районе Малаккского пролива недалеко от Сингапура. 10 моряков числятся пропавшими без вести, еще пятеро пострадали. Корабль был приписан к базирующемуся в Тихом океане Седьмому флоту.

17 июня эсминец Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. В результате ЧП семь американских моряков погибли. Эсминец получил серьезные повреждения с правой стороны, у контейнеровоза была повреждена левая сторона носовой части.

John S. McCain - ракетный эсминец типа Arleigh Burke, который назван в честь адмиралов ВМС США, отца и деда председателя комитета по делам Вооруженных сил Сената США Джона Маккейна (республиканец от штата Аризона). Сам сенатор признался в Twitter, что будет молиться за военнослужащих корабля и высоко оценил работу спасательных служб.

Cindy & I are keeping America's sailors aboard the USS John S McCain in our prayers tonight - appreciate the work of search & rescue crews https://t.co/jzk9giXbfg — John McCain (@SenJohnMcCain) 21 August 2017