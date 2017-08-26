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Причиной взрыва на ТЭЦ-2 в Новосибирске могло стать замыкание оборудования

Происшествия
26 августа, 21:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, августа. /ТАСС

В компании "Сибэко", которой принадлежит ТЭЦ-2, сообщили, что расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия

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НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Причиной взрыва и пожара на трансформаторной подстанции ТЭЦ-2 в Новосибирске, по предварительным данным, могло стать замыкание оборудование. Об этом сообщила в субботу пресс-служба АО "Сибэко", которой принадлежит ТЭЦ-2 .

"Предварительной причиной возгорания стало замыкание оборудования, находившегося на испытании после ремонта. <…> В данный момент станция работает в штатном режиме, основное оборудование не повреждено. Создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего возгорания" - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В результате пожара на ТЭЦ-2 без электроснабжения остались более 18 тыс. жителей Ленинского района Новосибирска и 90 социальных объектов. К настоящему времени подача электричества полностью восстановлена.

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