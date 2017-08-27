Береговая охрана во время шторма "Харви" спасла 15 человек у побережья Техаса

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НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Пятнадцать человек спасены в субботу в водах Мексиканского залива у побережья штата Техас во время шторма "Харви". Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на Береговую охрану США.
Семь человек подняли с борта буксира и доставлены по воздуху на нефтедобывающую вышку. Также были спасены четыре члена экипажа небольшого судна, попавшего в шторм. Столько же человек были подняты экипажем вертолета Береговой охраны с палубы другого буксира.
Все инциденты произошли в зоне ответственности отделения Береговой охраны города Корпус-Кристи (штат Техас).
"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан. Национальный центр наблюдения за ураганами США 26 августа сообщил, что "Харви" ослаб до тропического шторма.