В Архангельске задержан водитель, насмерть сбивший женщину и ее дочь

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя, насмерть сбившего женщину и ее дочь в Архангельске. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники полиции задержали водителя автомашины, который допустил наезд на женщину 1972 года рождения и ее 19-летнюю дочь, после чего скрылся с места ДТП", - сообщила она.

Им оказался не имеющий права управления транспортным средством 25-летний молодой человек. По словам Волк, его проверят на наличие в крови алкоголя.

Около 21:30 мск в воскресенье в полицию Архангельска поступило сообщение о том, что на регулируемом пешеходном переходе водитель Skoda Yeti сбил двух пешеходов, после чего скрылся. От полученных травм обе пострадавшие скончались на месте происшествия. "По словам очевидцев, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора", - добавила Волк.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.