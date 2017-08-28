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В результате тропического шторма в Гонконге погиб один человек

Происшествия
28 августа, 6:40 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 28, августа. /ТАСС

Из-за непогоды в мегаполисе было парализовано транспортное сообщение, приостановлено движение автобусов и паромов

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, 62 обратились за медицинской помощью в результате тропического шторма "Пакхар", пронесшегося накануне над Гонконгом. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post.

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В результате разгула стихии погиб водитель грузовика, опрокинувшегося из-за сильного ветра. Спасатели на вертолетах эвакуировали 11 членов экипажа китайского сухогруза, который начал тонуть в условиях шторма в 64 морских милях восточнее Гонконга.

Из-за непогоды в мегаполисе было парализовано транспортное сообщение, приостановлено движение автобусов и паромов. В международном аэропорту Чек Лап Кок были отменены или задержаны 677 рейсов. Более 40 самолетов не смогли приземлиться и были перенаправлены в воздушные гавани других городов.

Шторм сопровождался интенсивными тропическими ливнями и шквалистым ветром с порывами до 119 км в час. Местная метеорологическая служба в воскресенье утром объявила 8-й уровень штормового предупреждения по десятибалльной шкале. Сигнал опасности был снят только вечером, когда циклон удалился от мегаполиса и сместился в глубь провинции Гуандун материкового Китая.

"Пакхар" стал 14-м тропическим штормом в этом сезоне и вторым за последние дни в регионе Южного Китая. 23 августа здесь бушевал тихоокеанский тайфун "Хато", ставший сильнейшим за последние годы. В близлежащем Макао от удара стихии тогда погибли восемь человек, более 200 получили ранения, половина города была обесточена, а глава местного метеорологического управления подал в отставку.

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