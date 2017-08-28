Браконьеры на Камчатке спрятали в тайниках более восьми центнеров лосося

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сотрудники Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства совместно с общественными инспекторами Ассоциации "Река Большая" на Камчатке обнаружили два крупных тайника, в которых браконьеры спрятали более восьми центнеров лососей. Об этом 28 августа сообщил председатель Ассоциации "Река Большая" Эмиль Шайхов.

"В одном из схронов браконьеры сложили 510 кг рыбы лососевых пород для последующей транспортировки, в другом - около 320 кг", - рассказал Шайхов.

Он отметил, что в этот раз поймать браконьеров не удалось. Как правило, тайники нелегальные рыбаки оборудуют для того, чтобы осенью, когда официальная лососевая путина, а, следовательно, и профилактическая операция "Путина" завершатся, попытаться вывезти рыбу для последующей продажи в Петропавловск-Камчатский или отправки в другие регионы РФ.

Всего с начала лета совместными группами сотрудников Камчатского филиала Росрыболовства и общественных инспекторов ассоциации проведено 1,5 тыс. рейдов. Составлено 208 протоколов об административных правнонарушениях, материалы 8 из них переданы в полицию для возбуждения уголовных дел. У браконьеров в Усть-Большерецком районе изъято 385 сетей, 55 лодок, 20 моторов, более 2 тонны рыбы.

Некоммерческая ассоциация рыбопромышленников "Река Большая" была создана в апреле 2016 года. В ней состоят восемь рыбопромышленных компаний, добывающих лосось в Усть-Большерецком районе. В этом году организация привлекла на работу почти 50 общественных инспекторов, которые работают на реках западного побережья Камчатки совместно с УМВД по Камчатскому краю, пограничным управлением по восточному арктическому району и представителями Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства.

Официально лососевая путина на Камчатке стартовала 1 июня и завершится ориентировочно в середине сентября.