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Браконьеры на Камчатке спрятали в тайниках более восьми центнеров лосося

Происшествия
28 августа, 6:47 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Сообщается, что задержать браконьеров не удалось

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сотрудники Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства совместно с общественными инспекторами Ассоциации "Река Большая" на Камчатке обнаружили два крупных тайника, в которых браконьеры спрятали более восьми центнеров лососей. Об этом 28 августа сообщил председатель Ассоциации "Река Большая" Эмиль Шайхов.

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"В одном из схронов браконьеры сложили 510 кг рыбы лососевых пород для последующей транспортировки, в другом - около 320 кг", - рассказал Шайхов.

Он отметил, что в этот раз поймать браконьеров не удалось. Как правило, тайники нелегальные рыбаки оборудуют для того, чтобы осенью, когда официальная лососевая путина, а, следовательно, и профилактическая операция "Путина" завершатся, попытаться вывезти рыбу для последующей продажи в Петропавловск-Камчатский или отправки в другие регионы РФ.

Всего с начала лета совместными группами сотрудников Камчатского филиала Росрыболовства и общественных инспекторов ассоциации проведено 1,5 тыс. рейдов. Составлено 208 протоколов об административных правнонарушениях, материалы 8 из них переданы в полицию для возбуждения уголовных дел. У браконьеров в Усть-Большерецком районе изъято 385 сетей, 55 лодок, 20 моторов, более 2 тонны рыбы.

Некоммерческая ассоциация рыбопромышленников "Река Большая" была создана в апреле 2016 года. В ней состоят восемь рыбопромышленных компаний, добывающих лосось в Усть-Большерецком районе. В этом году организация привлекла на работу почти 50 общественных инспекторов, которые работают на реках западного побережья Камчатки совместно с УМВД по Камчатскому краю, пограничным управлением по восточному арктическому району и представителями Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства.

Официально лососевая путина на Камчатке стартовала 1 июня и завершится ориентировочно в середине сентября.

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