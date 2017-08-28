Суд не стал закрывать для СМИ дело компании "Балтстрой" о хищениях средств Минкультуры

Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Универсиаде в ТайбэеСпорт 28 августа, 12:04
Платежи за экологический ущерб для предприятий в РФ вырастут в 100 разОбщество 28 августа, 12:02
Энергетики установят более тысячи птицезащитных устройств в заказнике на Южном УралеНовости Урала 28 августа, 11:54
Приморский поселок Восток начнет принимать самолеты малой авиации осенью 2017 годаНовости партнеров 28 августа, 11:50
Поместный собор на фоне революцийОбщество 28 августа, 11:43
Источник: 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в ДагестанеПроисшествия 28 августа, 11:38
Участников фестиваля "Спасская Башня" познакомят с Зимней универсиадой-2019Новости партнеров 28 августа, 11:32
Неизвестные напали на полицейских в ДагестанеПроисшествия 28 августа, 11:31
ВЦИОМ: большинство россиян считает нужным официальное оформление бракаОбщество 28 августа, 11:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга в понедельник не стал закрывать для СМИ и слушателей слушание по уголовному делу в отношении директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, которого обвиняют в хищении бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Фигурантами дела о хищениях также являются несколько чиновников Минкультуры РФ, в том числе бывший замминистра Григорий Пирумов. Ранее рассмотрение дела дважды откладывалось из-за болезни защитника. О проведении заседания в закрытом режиме ходатайствовала адвокат Елена Васильева.
"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать, так как для этого нет достаточных оснований", - сказала судья Юлия Трофимова.
Против Сергеева в суде выдвинуты обвинения по трем эпизодам мошенничества. Процесс проходит в особом порядке, без исследования доказательств. Уголовное дело в отношении Сергеева было выделено в отдельное производство и рассматривается в Петербурге, по месту регистрации компании.
На прошлой неделе Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, в ближайшее время оно будет направлено в Дорогомиловский суд столицы. Как сообщает защита обвиняемых, бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов и другие фигуранты дела будут ходатайствовать о рассмотрении дела в особом порядке.
Фигуранты дела погасили вменяемый следствием ущерб, который в общей сумме составил 163 млн рублей. 20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова.