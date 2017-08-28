Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд не стал закрывать для СМИ дело компании "Балтстрой" о хищениях средств Минкультуры

Происшествия
28 августа, 12:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, августа. /ТАСС

Фигурантами дела о хищениях являются несколько чиновников ведомства, в том числе бывший замминистра Григорий Пирумов

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга в понедельник не стал закрывать для СМИ и слушателей слушание по уголовному делу в отношении директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, которого обвиняют в хищении бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также

Источник: следствие по делу бывшего замминистра культуры Пирумова завершено

Первый приговор по делу о хищениях в Минкультуры стал условным

Обвиняемые по делу Минкультуры выплатили почти 163 млн рублей ущерба

Фигурантами дела о хищениях также являются несколько чиновников Минкультуры РФ, в том числе бывший замминистра Григорий Пирумов. Ранее рассмотрение дела дважды откладывалось из-за болезни защитника. О проведении заседания в закрытом режиме ходатайствовала адвокат Елена Васильева.

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать, так как для этого нет достаточных оснований", - сказала судья Юлия Трофимова.

Против Сергеева в суде выдвинуты обвинения по трем эпизодам мошенничества. Процесс проходит в особом порядке, без исследования доказательств. Уголовное дело в отношении Сергеева было выделено в отдельное производство и рассматривается в Петербурге, по месту регистрации компании.

На прошлой неделе Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, в ближайшее время оно будет направлено в Дорогомиловский суд столицы. Как сообщает защита обвиняемых, бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов и другие фигуранты дела будут ходатайствовать о рассмотрении дела в особом порядке.

Фигуранты дела погасили вменяемый следствием ущерб, который в общей сумме составил 163 млн рублей. 20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хищения в Минкульте Коррупционные скандалы
Персоны
Пирумов, Григорий Ульянович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж
7
ФАС поддержала предложения Минфина по реформированию ОСАГО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама