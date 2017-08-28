Суд не стал закрывать для СМИ дело компании "Балтстрой" о хищениях средств Минкультуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга в понедельник не стал закрывать для СМИ и слушателей слушание по уголовному делу в отношении директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, которого обвиняют в хищении бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Фигурантами дела о хищениях также являются несколько чиновников Минкультуры РФ, в том числе бывший замминистра Григорий Пирумов. Ранее рассмотрение дела дважды откладывалось из-за болезни защитника. О проведении заседания в закрытом режиме ходатайствовала адвокат Елена Васильева.

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать, так как для этого нет достаточных оснований", - сказала судья Юлия Трофимова.

Против Сергеева в суде выдвинуты обвинения по трем эпизодам мошенничества. Процесс проходит в особом порядке, без исследования доказательств. Уголовное дело в отношении Сергеева было выделено в отдельное производство и рассматривается в Петербурге, по месту регистрации компании.

На прошлой неделе Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, в ближайшее время оно будет направлено в Дорогомиловский суд столицы. Как сообщает защита обвиняемых, бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов и другие фигуранты дела будут ходатайствовать о рассмотрении дела в особом порядке.

Фигуранты дела погасили вменяемый следствием ущерб, который в общей сумме составил 163 млн рублей. 20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова.