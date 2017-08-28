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В Ингушетии арестовали подозреваемого в пособничестве боевикам

Происшествия
28 августа, 16:36 UTC+3 МАГАС МАГАС 28, августа. /ТАСС

Сами боевики были ликвидированы 23 августа

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МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца 48-летнего Ахмета Балоева, подозреваемого в пособничестве боевикам, уничтоженным в ходе спецоперации в селении Пседах Малгобексого района республики 23 августа. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Суд принял решение об аресте на два месяца задержанного, подозреваемого в пособничестве малгобекской бандгруппе, 48-летнего жителя республики Ахмета Балоева. В отношении него было возбуждено уголовное дело по 208 статье УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем", - пояснил собеседник агентства.

Он рассказал, что, по имеющимся у правоохранительных органов информации, Балоев с 2012 года являлся членом так называемого "Малгобекского сектора", который возглавлял уничтоженный в ходе спецоперации активный член бандподполья Бекхан Солтукиев. Кроме Солтукиева и ликвидированных вместе с ним Микаила Чербижева и Хасана Хациева, Балоев, по предварительной информации, ранее укрывал и уничтоженного в мае 2014 года главаря малгобекской бандгруппы Артура Гатагажева.

В правоохранительных органах полагают, что задержанный покупал бандитам еду, лекарства, а также перевозил их на своей машине. По предварительным данным, после того, как Балоев узнал о спецоперации в Пседахе, он попытался скрыться, однако был задержан.

Ранее сообщалось, что главари и участники малгобекской банды, причастные к террористическим преступлениям, были ликвидированы в ходе спецоперации в среду. Длительное время они находились в федеральном розыске.

По информации республиканского управления ФСБ, уничтоженные боевики были причастны к организации и совершению ряда преступлений. Так, в марте они обстреляли из гранатомета здание городского отдела управления ФСБ в Малгобеке, в апреле расстреляли двух сотрудников ДПС, в мае совершили вооруженное нападение на пост полиции "Малгобекский".

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