Источник сообщил о задержании предполагаемого пособника уничтоженных в Ингушетии боевиков

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Источник сообщил о задержании предполагаемого пособника уничтоженных в Ингушетии боевиковПроисшествия 26 августа, 10:43
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МАГАС, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ингушетии по подозрению в пособничестве боевикам, уничтоженным в среду в селении Пседах Малгобеского района республики. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.
"По подозрению в пособничестве Малгобекской бандгруппе, в укрывательстве в своем доме уничтоженных в среду в ходе спецоперации в Пседахе активных членов бандподполья задержан 48-летний местный житель Ахмет Балоев", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что, по информации правоохранительных органов, с 2012 года Балоев являлся членом так называемого "Малгобекского сектора", который возглавлял уничтоженный в среду в ходе спецоперации активный член бандподполья Бекхан Солтукиев. Кроме Солтукиева и уничтоженных вместе с ним Микаила Чербижева и Хасана Хациева, Балоев, по предварительной информации, укрывал и ликвидированного в мае 2014 года главаря малгобекской бандгруппы Артура Гатагажева.
По предварительным данным, задержанный покупал для бандитов еду, лекарства, а также на своей машине перевозил их. Уточняется, что Балоев, проживавший по другому адресу, после получения информации о проводимой в Пседахе спецоперации, попытался скрыться, однако был задержан.