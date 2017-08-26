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Источник сообщил о задержании предполагаемого пособника уничтоженных в Ингушетии боевиков

Происшествия
26 августа, 10:43 UTC+3 МАГАС МАГАС 26, августа. /ТАСС

По предварительной информации, задержанный укрывал бандитов в своем доме, а также покупал для них еду и лекарства

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МАГАС, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ингушетии по подозрению в пособничестве боевикам, уничтоженным в среду в селении Пседах Малгобеского района республики. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"По подозрению в пособничестве Малгобекской бандгруппе, в укрывательстве в своем доме уничтоженных в среду в ходе спецоперации в Пседахе активных членов бандподполья задержан 48-летний местный житель Ахмет Балоев", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что, по информации правоохранительных органов, с 2012 года Балоев являлся членом так называемого "Малгобекского сектора", который возглавлял уничтоженный в среду в ходе спецоперации активный член бандподполья Бекхан Солтукиев. Кроме Солтукиева и уничтоженных вместе с ним Микаила Чербижева и Хасана Хациева, Балоев, по предварительной информации, укрывал и ликвидированного в мае 2014 года главаря малгобекской бандгруппы Артура Гатагажева.

По предварительным данным, задержанный покупал для бандитов еду, лекарства, а также на своей машине перевозил их. Уточняется, что Балоев, проживавший по другому адресу, после получения информации о проводимой в Пседахе спецоперации, попытался скрыться, однако был задержан.

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