В Ингушетии отменен режим КТО

ТАСС, 23 августа. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный утром в среду на территории населенного пункта Пседах Малгобекского района, отменен, сообщили в группе общественных связей УФСБ РФ по республике.

"С 18:00 мск 23 августа 2017 года правовой режим КТО, действовавший с 05:25 на территории селения Пседах Малгобекского района Республики Ингушетия, а также связанные с ним ограничения, отменены", - говорится в сообщении.

Режим контртеррористической операции был введен в связи с пресечением готовившихся террористических актов, отметили в ведомстве.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по двум статьям. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что в ходе спецоперации в Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды, причастные к террористическим преступлениям. Боевики были блокированы в частном доме. На законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники ответили стрельбой. В ходе огневого противостояния в доме, где укрывались бандиты, произошел мощный взрыв. Строение полностью разрушено. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.