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Reuters: в Техасе произошла утечка химического вещества

Происшествия
29 августа, 3:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, августа. /ТАСС

Утечка из трубопровода зафиксирована близ города Ла-Порт, который расположен в 40 км от Хьюстона

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Утечка потенциально опасного химического вещества зафиксирована в понедельник на юго-востоке штата Техас, на который обрушился ураган "Харви". 

Смотрите также

NYT: жертвами урагана "Харви" в США стали не менее 10 человек

AP: на двух нефтехранилищах в Техасе произошли утечки из-за шторма "Харви"

Bloomberg: ущерб от шторма "Харви" может достичь $30 млрд

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, утечка произошла из трубопровода близ города Ла-Порт, который расположен в 40 км от Хьюстона, серьезно пострадавшего от "Харви". Местных жителей проинструктировали по возможности оставаться в зданиях и не включать кондиционеры.

Власти не сообщают, вызвана ли утечка ударом стихии. Пожарная служба города занимается ее ликвидацией. 

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