Reuters: в Техасе произошла утечка химического вещества

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Утечка потенциально опасного химического вещества зафиксирована в понедельник на юго-востоке штата Техас, на который обрушился ураган "Харви".
Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, утечка произошла из трубопровода близ города Ла-Порт, который расположен в 40 км от Хьюстона, серьезно пострадавшего от "Харви". Местных жителей проинструктировали по возможности оставаться в зданиях и не включать кондиционеры.
Власти не сообщают, вызвана ли утечка ударом стихии. Пожарная служба города занимается ее ликвидацией.