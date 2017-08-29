Reuters: в Техасе произошла утечка химического вещества

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Утечка потенциально опасного химического вещества зафиксирована в понедельник на юго-востоке штата Техас, на который обрушился ураган "Харви".

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, утечка произошла из трубопровода близ города Ла-Порт, который расположен в 40 км от Хьюстона, серьезно пострадавшего от "Харви". Местных жителей проинструктировали по возможности оставаться в зданиях и не включать кондиционеры.

Власти не сообщают, вызвана ли утечка ударом стихии. Пожарная служба города занимается ее ликвидацией.