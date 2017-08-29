Задержанный по подозрению в поджогах в Волгоградской области признал вину

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Один из подозреваемых в организации 25 августа поджогов в Волгоградской области дал признательные показания.

Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров на совещании у президента России Владимира Путина.

"В ходе оперативно-следственных действий выявлены люди, которые намеренно занимались поджогом. Один задержан, личность второго установлена. Он находится в бегах, но я думаю, что в ближайшее время он будет задержан. В настоящее время первый человек признал свою вину", - сказал губернатор.

Путин, выслушав доклад губернатора Волгоградской области, выразил недоумение в связи с мотивами действий лиц, умышленно устроивших поджоги. "Мотив-то какой?" - спросил президент. "Выясняем", - ответил губернатор.