СК просит арестовать главу компании "Балтстрой" Сергеева

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора АО "Балтстрой" Сергеева Дмитрия Анатольевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева
Сергеев был задержан 28 августа в суде Петербурга после оглашения приговора и доставлен в Москву. По словам источника, знакомого с ситуацией, задержание связано с уголовным делом о хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ.
Сергееву по делу о хищениях в Минкультуры, главным фигурантом которого является бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, были выдвинуты обвинения по трем эпизодам мошенничества. В ходе следствия он погасил ущерб Минкультуры в размере 13 млн рублей. Уголовное дело в отношении Сергеева было выделено в отдельное производство после заключения сделки со следствием и рассматривалось в Петербурге, по месту регистрации компании. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил его к 4 годам и 7 месяцам условно и выплате 800 тыс/ рублей штрафа, под арестом он находился 1,5 года с момента задержания.