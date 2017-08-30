Джабраилову вызывали скорую в отдел полиции

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бизнесмена Умара Джабраилова, задержанного за стрельбу в отеле "Four Seasons", осмотрели медики скорой помощи, которых вызывали к нему в отдел полиции "Китай-город". Об этом ТАСС сообщили в справочной службе скорой помощи по Москве.

"К Джабраилову Умару выезжал наряд скорой помощи. Врачи осмотрели его на месте и приняли решение не госпитализировать", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину вызова медиков.

Полицейские задержали бизнесмена Умара Джабраилова 29 августа в отеле "Four Seasons". Мужчина стрелял в потолок из наградного пистолета. Пострадавших в результате ЧП нет. Источник сообщил, что Джабраилов все еще находится в отделе полиции "Китай-город", где его допрашивают. Собеседник агентства добавил, что бизнесмена отпустят под подписку о невыезде, так как это преступление нетяжкое.