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Водохранилища Хьюстона почти переполнены из-за шторма "Харви"

Происшествия
30 августа, 18:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС

Ранее для того, чтобы избежать прорыва дамб, инженерный корпус армии США проводил сброс воды из водохранилищ

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Уровень воды в двух крупных водохранилищах в районе Хьюстона (штат Техас) минувшей ночью повысился, и оба резервуара близки к переполнению из-за обильных осадков, вызванных штормом "Харви".

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Об этом в среду сообщило агентство AP со ссылкой на представителя инженерного корпуса армии США Эдмонда Рассо.

По его словам, заполнение водохранилищ Эддикс и Баркер, вероятно, достигнет максимума в среду.

По оценкам национальной метеослужбы, с минувшей субботы в районе водохранилищ выпало от 810 до 890 мм осадков. По прогнозам, до конца недели в районе Хьюстона ожидается еще 250 мм осадков.

Ранее специалисты Инженерного корпуса уже проводили сброс воды из водохранилищ с тем, чтобы избежать прорыва дамб.

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