Водохранилища Хьюстона почти переполнены из-за шторма "Харви"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Уровень воды в двух крупных водохранилищах в районе Хьюстона (штат Техас) минувшей ночью повысился, и оба резервуара близки к переполнению из-за обильных осадков, вызванных штормом "Харви".

Об этом в среду сообщило агентство AP со ссылкой на представителя инженерного корпуса армии США Эдмонда Рассо.

По его словам, заполнение водохранилищ Эддикс и Баркер, вероятно, достигнет максимума в среду.

По оценкам национальной метеослужбы, с минувшей субботы в районе водохранилищ выпало от 810 до 890 мм осадков. По прогнозам, до конца недели в районе Хьюстона ожидается еще 250 мм осадков.

Ранее специалисты Инженерного корпуса уже проводили сброс воды из водохранилищ с тем, чтобы избежать прорыва дамб.