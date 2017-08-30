Водохранилища Хьюстона почти переполнены из-за шторма "Харви"

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Уровень воды в двух крупных водохранилищах в районе Хьюстона (штат Техас) минувшей ночью повысился, и оба резервуара близки к переполнению из-за обильных осадков, вызванных штормом "Харви".
Об этом в среду сообщило агентство AP со ссылкой на представителя инженерного корпуса армии США Эдмонда Рассо.
По его словам, заполнение водохранилищ Эддикс и Баркер, вероятно, достигнет максимума в среду.
По оценкам национальной метеослужбы, с минувшей субботы в районе водохранилищ выпало от 810 до 890 мм осадков. По прогнозам, до конца недели в районе Хьюстона ожидается еще 250 мм осадков.
Ранее специалисты Инженерного корпуса уже проводили сброс воды из водохранилищ с тем, чтобы избежать прорыва дамб.