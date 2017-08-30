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Адвокат: нет оснований обвинять родителей сбитого в Балашихе мальчика в спаивании

Происшествия
30 августа, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Как сообщила пресс-секретарь коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова, в центральном аппарате СК ставится под сомнение достоверность первых двух экспертиз

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Оснований обвинять родителей ребенка, в крови которого после гибели в ДТП в Балашихе якобы был обнаружен алкоголь, в его спаивании у следствия нет. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова.

Ранее RT сообщил, что полиция Балашихи может возбудить уголовное дело о спаивании взрослыми шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП весной.

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"Никаких оснований обвинять родителей и возбуждать против них уголовное дело нет", - утверждает Воронова.

Она пояснила, что достоверность первых двух экспертиз, выявивших наличие алкоголя в крови мальчика, ставится под сомнение следователями центрального аппарата Следственного комитета РФ, в связи с чем возбуждено дело о халатности. По этому делу отец ребенка проходит как потерпевший.

"Третья комплексная экспертиза, вероятно, и выявит круг лиц, в результате действий которых в заключении появился вывод о 2,7 промилле [алкоголя] в крови ребенка", - сообщила Воронова.

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