Адвокат: нет оснований обвинять родителей сбитого в Балашихе мальчика в спаивании

Порошенко призвал Конгресс США увеличить помощь по программе безопасностиМеждународная панорама 30 августа, 21:35
Южный вышел во второй круг US Open, где встретится с ФедереромСпорт 30 августа, 21:34
Шрёдер на фоне скандала с выдвижением его в совдир Роснефти призвал не демонизировать РФЭкономика и бизнес 30 августа, 21:26
Венецианский кинофестиваль открылся в условиях повышенных мер безопасностиКультура 30 августа, 21:21
СМИ: в Конгрессе США хотят запретить охране Трампа снимать номера в его гостиницахМеждународная панорама 30 августа, 21:10
Украина депортировала российскую журналисткуМеждународная панорама 30 августа, 21:02
Колобков: олимпийские объекты Сочи задействуют для проведения фестиваля молодежиСпорт 30 августа, 20:24
Россиянка Родина вышла во второй круг US OpenСпорт 30 августа, 20:10
Гамба: серебро дзюдоиста Пуляева на ЧМ является суперрезультатомСпорт 30 августа, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Оснований обвинять родителей ребенка, в крови которого после гибели в ДТП в Балашихе якобы был обнаружен алкоголь, в его спаивании у следствия нет. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова.
Ранее RT сообщил, что полиция Балашихи может возбудить уголовное дело о спаивании взрослыми шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП весной.
"Никаких оснований обвинять родителей и возбуждать против них уголовное дело нет", - утверждает Воронова.
Она пояснила, что достоверность первых двух экспертиз, выявивших наличие алкоголя в крови мальчика, ставится под сомнение следователями центрального аппарата Следственного комитета РФ, в связи с чем возбуждено дело о халатности. По этому делу отец ребенка проходит как потерпевший.
"Третья комплексная экспертиза, вероятно, и выявит круг лиц, в результате действий которых в заключении появился вывод о 2,7 промилле [алкоголя] в крови ребенка", - сообщила Воронова.