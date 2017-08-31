Uber предложил бесплатно возить пострадавших от шторма "Харви" в убежища Хьюстона

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Американская компания Uber, предоставляющая услуги онлайн-сервиса заказа такси, согласилась бесплатно доставлять пострадавших от тропического шторма в убежища в городе Хьюстон (штат Техас). Об этом сообщил в среду мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.
"Uber, приложение которого снова начало работать у нас, предлагает бесплатные поездки до убежищ и в обратном направлении. Поездки категории до $50. Спасибо вам!" - написал Тернер в Twitter.
"Люди разгневаны, разочарованы, лишились крова, им нужна помощь. Их голос будет услышан", - добавил мэр. В конференц-центре города Хьюстон, превращенном в убежище, размещены более 9 тыс. временно перемещенных лиц. Сам объект рассчитан максимум на 5 тыс. человек.
Как сообщил в среду губернатор Техаса Грегг Эбботт, за время стихийного бедствия удалось спасти более 8,5 тыс. человек. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США получило в общей сложности 210 тыс. запросов об оказании индивидуальной материальной помощи и выделило по этой линии $37 млн.