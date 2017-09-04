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Россиянка утонула на одном из курортов в Турции

Происшествия
4 сентября, 13:07 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

По данным генконсульства РФ в Анталье, женщину обнаружили в воде без сознания после ужина

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АНКАРА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Туристка из России утонула на одном из курортов в Турции. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Россиянка отдыхала в одном из пятизвездочных отелей в Кемере. После ужина женщина решил пойти покупаться, но через некоторое время ее обнаружили в воде без сознания. Она была госпитализирована, однако врачи не сумели ей помочь", - сказал собеседник агентства.

Подробности произошедшего уточняются.

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