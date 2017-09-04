Россиянка утонула на одном из курортов в Турции

Медведев поздравил мужскую сборную РФ по волейболу с победой на чемпионате ЕвропыСпорт 4 сентября, 13:18
Власти Петербурга в 2018 году выплатят концессионеру ЗСД 4,1 млрд рублейТранспорт 4 сентября, 13:13
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училищеСпорт 4 сентября, 13:08
Месси не продлевает контракт с "Барселоной" из-за возможного вотума недоверия БертомеуСпорт 4 сентября, 13:05
Жириновский назвал неприятными публикации о женщине-сопернице на выборах президентаПолитика 4 сентября, 12:56
"Восточный Порт" определил подрядчика на продолжение строительства ж/д инфраструктурыТранспорт 4 сентября, 12:44
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин ждут третьего ребенкаОбщество 4 сентября, 12:42
Гамова была уверена в разгромной победе сборной России по волейболу в финале ЧЕСпорт 4 сентября, 12:32
Парк "Почты России" пополнится 45 вагонами производства Тверского вагонзаводаТранспорт 4 сентября, 12:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Туристка из России утонула на одном из курортов в Турции. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.
"Россиянка отдыхала в одном из пятизвездочных отелей в Кемере. После ужина женщина решил пойти покупаться, но через некоторое время ее обнаружили в воде без сознания. Она была госпитализирована, однако врачи не сумели ей помочь", - сказал собеседник агентства.
Подробности произошедшего уточняются.