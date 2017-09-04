Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиняемая в наезде на мальчика в Балашихе назвала случившееся несчастным случаем

Происшествия
4 сентября, 17:14 UTC+3 МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Частично признавшая свою вину Ольга Алисова отметила, что во время ДТП не разговаривала по мобильному телефону

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Обвиняемая в наезде на мальчика в Балашихе Ольга Алисова в Железнодорожном суде Московской области частично признала себя виновной, передает корреспондент ТАСС.

"Я признаю, что мои действия повлекли смерть человека, но это был несчастный случай, я не могла его видеть, и я не разговаривала по мобильному телефону", - сказала она.

Смотрите также

Суд продлил арест женщине, сбившей насмерть якобы пьяного мальчика в Балашихе

Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела

Сбившая ребенка в Балашихе женщина заявила, что СМИ испортили ей жизнь

В понедельник суд приступил к слушаниям по делу в открытом заседании. Его открыла прокурор, зачитав обвинительное заключение. "Алисова проявила преступную небрежность, выразившуюся в неприятии своевременных мер, не применив мер к снижению скорости, создала опасную ситуацию, несмотря на то, что имела возможность обнаружить пешехода. В результате чего произвела наезд на несовершеннолетнего мальчика", - сказала прокурор, подчеркнув, что после изучения материалов дела не сомневается в обоснованности обвинений.

Адвокат Алисовой на подготовительной стадии процесса просила о возвращении дела в прокуратуру в связи с тем, что при обыске был изъят и "пропал" мобильный телефон обвиняемой. Алисова также просила суд приобщить к материалам дела заяаление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя, проводившего обыск. Суд отказал в удовлетворении обоих доказательств, прокурор, в свою очередь, пояснила, что телефон Алисовой не пропал, а приобщен к "материалам другого дела".

На следующей стадии процесса суд исследует доказательства стороны обвинения, затем допросит обвиняемую и изучит улики, представленные стороной защиты.

ДТП в Балашихе

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова, управлявшая легковым автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование гибели ребенка в ДТП в Балашихе
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены
2
Глава СК Москвы находится на рабочем месте, следственных действий в здании не ведется
3
Летевший из отпуска росгвардеец задержал авиадебошира, ударившего стюардессу
4
Илон Маск: конкуренция в сфере искусственного интеллекта может привести к мировой войне
5
РУСАДА выявило грубое нарушение антидопинговых правил на соревнованиях в Сочи
6
Полиция задержала 17 человек у посольства Мьянмы в Москве
7
Завершено строительство одной их самых сложных развязок Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама