Обвиняемая в наезде на мальчика в Балашихе назвала случившееся несчастным случаем

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Обвиняемая в наезде на мальчика в Балашихе Ольга Алисова в Железнодорожном суде Московской области частично признала себя виновной, передает корреспондент ТАСС.

"Я признаю, что мои действия повлекли смерть человека, но это был несчастный случай, я не могла его видеть, и я не разговаривала по мобильному телефону", - сказала она.

В понедельник суд приступил к слушаниям по делу в открытом заседании. Его открыла прокурор, зачитав обвинительное заключение. "Алисова проявила преступную небрежность, выразившуюся в неприятии своевременных мер, не применив мер к снижению скорости, создала опасную ситуацию, несмотря на то, что имела возможность обнаружить пешехода. В результате чего произвела наезд на несовершеннолетнего мальчика", - сказала прокурор, подчеркнув, что после изучения материалов дела не сомневается в обоснованности обвинений.

Адвокат Алисовой на подготовительной стадии процесса просила о возвращении дела в прокуратуру в связи с тем, что при обыске был изъят и "пропал" мобильный телефон обвиняемой. Алисова также просила суд приобщить к материалам дела заяаление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя, проводившего обыск. Суд отказал в удовлетворении обоих доказательств, прокурор, в свою очередь, пояснила, что телефон Алисовой не пропал, а приобщен к "материалам другого дела".

На следующей стадии процесса суд исследует доказательства стороны обвинения, затем допросит обвиняемую и изучит улики, представленные стороной защиты.

ДТП в Балашихе

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья Ольга Алисова, управлявшая легковым автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").