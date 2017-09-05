СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы в школе в Ивантеевке

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в школе в Ивантеевке (Подмосковье). Об этом ТАСС сообщила и. о. старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Варвара Заева.
"Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента в одной из школ в Ивантеевке по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала Заева.
Отмечается также, что устроивший стрельбу подросток - из благополучной семьи.
"Сейчас несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции, с ним уже начали работать следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной", - отметили в ГСУ СК по Московской области.