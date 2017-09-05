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СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы в школе в Ивантеевке

Происшествия
5 сентября, 13:07 UTC+3

По предварительным данным, девятиклассник на уроке информатики разбросал дымовые шашки в классе и выстрелил из пневматического оружия. В результате пострадали несколько детей и учитель

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в школе в Ивантеевке (Подмосковье). Об этом ТАСС сообщила и. о. старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Варвара Заева.

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"Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента в одной из школ в Ивантеевке по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала Заева.

Отмечается также, что устроивший стрельбу подросток - из благополучной семьи.

"Сейчас несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции, с ним уже начали работать следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной", - отметили в ГСУ СК по Московской области.

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