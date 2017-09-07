После спецоперации в Северной Осетии возбуждены дела о посягательствах на жизнь силовиков

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили два уголовных дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в отношении четырех боевиков, ликвидированных в среду в Северной Осетии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба республиканского управления СК РФ.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"), которые соединены в одно производство", - говорится в сообщении.

Ранее в среду примерно в 13:30 мск бандгруппа из местных жителей в возрасте от 25 до 45 лет на участке дороги в селении Чми - Горная Саниба Затеречного района Владикавказ в районе Суаргомского ущелья оказала вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделений ФСБ России и была уничтожена ответным огнем.

Боевики намеревались осуществить ряд терактов на территории Северной Осетии. В этот же день примерно в 20:00 мск на пересечении улиц Первомайская и Тургеневская во Владикавказе сотрудники спецподразделений блокировали автомобиль под управлением еще одного участника бандгруппы - 33-летнего уроженца Дагестана, который также оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен.

По данным следствия, в ходе прочесывания местности, прилегающей к месту происшествия, в лесном массиве обнаружен схрон боеприпасов, по оперативной информации, принадлежавший участникам преступной группы. В ходе осмотра машин обнаружены и изъяты самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.