Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 32

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ТАСС, 8 сентября. Число жертв землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на пятницу по местному времени, возросло до 32 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным местных властей, жертвами стихии в штате Оахака стали 23 человека. Большинство погибших в этом штате - 17 человек - зарегистрировано в районе перешейка Теуантепек между Атлантическим и Тихим океаном. Также сообщается, что семь человек погибли в штате Чьяпас и еще двое - в штате Табаско.
Ранее сообщалось о 26 погибших.
По уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала. Очаг залегал на глубине 58 км.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал это землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет. Мексиканские власти закрыли школы в столице страны и в ряде штатов для проверки зданий на наличие повреждений.