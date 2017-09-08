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Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 32

Происшествия
8 сентября, 16:37 UTC+3 /Обновлено

Президент страны назвал подземные толчки самыми сильными за последние 100 лет

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© EPA-EFE/STR

ТАСС, 8 сентября. Число жертв землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на пятницу по местному времени, возросло до 32 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

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У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,4

По данным местных властей, жертвами стихии в штате Оахака стали 23 человека. Большинство погибших в этом штате - 17 человек - зарегистрировано в районе перешейка Теуантепек между Атлантическим и Тихим океаном. Также сообщается, что семь человек погибли в штате Чьяпас и еще двое - в штате Табаско.

Ранее сообщалось о 26 погибших.

По уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала. Очаг залегал на глубине 58 км.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал это землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет. Мексиканские власти закрыли школы в столице страны и в ряде штатов для проверки зданий на наличие повреждений.

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